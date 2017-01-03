全区综治工作表彰大会召开 吴英杰出席洛桑江村主持

- 高举中国特色社会主义伟大旗帜 建设团结美丽和谐幸福社会主义新西藏
- 坚定不移维护党中央权威 坚定不移维护党的团结和集中统一领导
- 以对以习近平同志为核心的党中央绝对忠诚的决心推动各项工作
- 更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威
- 更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致
- 更加扎实地把党中央的各项决策部署落到实处
- 团结一心 不忘初心 继续前进 走好新的长征路
- 认真学习贯彻党的十八届六中全会精神 深入推进“两学一做”学习教育
- 紧紧围绕坚持党的领导 坚定不移全面从严治党
- 牢固树立政治意识 大局意识 核心意识 看齐意识
- 以党章为根本遵循 坚持党的政治路线 思想路线 组织路线 群众路线
- 坚定推进全面从严治党 保持党的先进性和纯洁性
- 严以修身 严以用权 严以律己 谋事要实 创业要实 做人要实
- 治国必先治党 治党务必从严
- 严明党的纪律 用铁的纪律从严治党
- 深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
- 深入学习贯彻《中国共产党党内监督条例》
- 热烈庆祝中国共产党西藏自治区第九次代表大会胜利召开
- 以优异成绩迎接自治区第九次党代会胜利召开
- 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围 深入学习贯彻党的十八届六中全会精神 不忘初心 继续前进 奋力推进西藏长足发展和长治久安 建设团结美丽和谐幸福社会主义新西藏
- 高举中国特色社会主义伟大旗帜 建设团结美丽和谐幸福社会主义新西藏
- 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 全面贯彻落实党的治藏方略
- 为实现“两个一百年”奋斗目标 实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗
- 全面建成小康社会 全面深化改革 全面依法治国 全面从严治党
- 创新 协调 绿色 开放 共享
- 治国必治边 治边先稳藏
- 加强民族团结 建设美丽西藏
- 依法治藏 富民兴藏 长期建藏 凝聚人心 夯实基础
- 坚持中国共产党的领导 坚持社会主义制度 坚持民族区域自治制度 坚持走有中国特色西藏特点的发展路子
- 坚定中国特色社会主义道路自信 理论自信 制度自信 文化自信
- 没有中国共产党 就没有社会主义新西藏
- 共产党好 社会主义好 改革开放好 伟大祖国好 人民军队好 各族人民好
- 坚持全心全意为人民服务的根本宗旨
- 齐心协力坚决打赢脱贫攻坚战 确保与全国一道全面建成小康社会
- 大力弘扬“老西藏精神”和“两路精神”
- 共同团结奋斗 共同繁荣发展
- 民族团结是各族人民的生命线
- 把改善民生凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点
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- 坚持稳中求进进中求好补齐短板总基调
- 全区经济工作会议，深入分析当前经济形势，并就做好今年全区经济工作、深化供给侧结构性改革作出了全面部署。
- 如期拿工资 回家好过年
- 坚决打好“三大”节日保障农牧民工工资支付攻坚战，讲真情、动真格，无疑给我区农民工吃了一颗定心丸。
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